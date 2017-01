GM internaliza TI e investe US$546 mi em data centers nos EUA

WARREN, Estados Unidos, 13 Mai (Reuters) - A General Motors anunciou nesta segunda-feira investimento de 546 milhões de dólares em duas centrais de processamento de dados nos Estados Unidos na expectativa de que as instalações ajudem o grupo a liberar milhões de dólares para melhorar a qualidade dos veículos mais rapidamente.

A montadora anunciou investimento de 288 milhões de dólares em um data center instalado em um subúrbio de Detroit e que entrou em operação em janeiro. A construção de um segundo data center de 258 milhões de dólares vai começar ainda este ano, também no Estado norte-americano de Michigan.

Representantes da GM afirmaram que as centrais de dados vão ajudar engenheiros a descobrir e resolver problemas mais rapidamente do que quando terceirizou cerca de 90 por cento de suas necessidades de tecnologia da informação.

A GM afirmou que a terceirização dos serviços de TI estava sendo mais custosa e menos eficiente que os dois data centers. Akerson disse que a companhia estava gastando entre 1 bilhão e 2,5 bilhões de dólares em custos com serviços de TI "ocultos" para apoiar seus fornecedores.

As centrais também permitirão à companhia cortar custos com crash tests. As simulações por computador vão gerar dados que ajudarão a empresa a projetar veículos mais seguros e a economizar 350 mil dólares por cada teste real evitado, segundo a GM.