"Cover" de Bowie volta à Terra após 5 meses no espaço

ALMATY/CABO CANAVERAL, 14 Mai (Reuters) - O astronauta canadense que fez sucesso na Internet com uma versão em gravidade zero de "Space Oddity", de David Bowie, voltou à Terra na terça-feira com dois colegas, após passar cinco meses na Estação Espacial Internacional.

Chris Hadfield pousou sem incidentes na região central do Cazaquistão, junto com o norte-americano Tom Marshburn e o russo Roman Romanenko. A cápsula espacial Soyuz em que eles viajavam abriu seu paraquedas laranja e levantou poeira ao ligar seus motores para amortecer o pouso, cerca de 150 quilômetros a sudoeste da localidade de Zhezkazgan.

O vídeo, com seu familiar refrão "Ground control to Major Tom", já havia sido visto mais de 5 milhões de vezes no YouTube na terça-feira (here ).