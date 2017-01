Petrobras diz que ainda não vendeu ativos na Argentina

BUENOS AIRES/BRASÍLIA, 14 Mai (Reuters) - A mídia da Argentina informou nesta terça-feira que a Petrobras vendeu alguns de seus ativos no país, mas a presidente da companhia, Maria das Graças Foster, disse a senadores no Brasil que nenhuma decisão foi tomada ainda.

Mas Graça Foster disse que apesar da Petrobras manter conversações com empresas sobre o futuro de sua subsidiária, ainda não tomou uma posição e que não tem pressa de fazê-lo.

"(A Petrobras Argentina) está em nosso portfólio de desinvestimentos. O Conselho de Administração da Petrobras não tomou qualquer posição. Estamos em conversas com várias companhias argentinas. Não temos prazo para tomar uma decisão e não estamos com pressa", disse Foster nesta terça-feira em audiência no Senado.