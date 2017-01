Vendas no varejo brasileiro caem 0,2% no 1º tri; inflação pesa

Por Walter Brandimarte e Camila Moreira

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, 15 Mai (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro caíram 0,1 por cento em março ante fevereiro, um pouco melhor do que o esperado mas ainda afetadas pelo setor de supermercados, fechando o primeiro trimestre com queda de 0,2 por cento sobre o período imediatamente anterior.

Trata-se da primeira contração trimestral na margem desde o quarto trimestre de 2008 (-0,5 por cento), mostrando que a economia ainda se arrastou no início deste ano e pode levar a estimativas menores de expansão da atividade para este ano.

Na comparação com março de 2012, as vendas subiram 4,5 por cento, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Analistas ouvidos pela Reuters previam que o volume de vendas cairia 0,3 por cento ante fevereiro e subiria 3,8 por cento ante o mesmo mês do ano anterior.

"Cada vez mais o consumo vai perder participação, vai deixar de ser o 'driver' do PIB (Produto Interno Bruto). E vamos ter que contar mais com a retomada do investimento", disse a economista do BNY Mellon ARX Camila Monteiro.

SUPERMERCADOS

Segundo o IBGE, o setor de Hipermercados, supermercados e produtos alimentícios registrou queda mensal de 2,1 por cento em março, pior do que a contração de 1,4 por cento vista em fevereiro, quando a resistente pressão sobre a inflação afetou o consumo.

O resultado de março só perde para o de fevereiro de 2008, quando as vendas nesse setor recuaram 2,2 por cento, segundo o IBGE, destacando orçamentos mais apertados das famílias apesar do baixo nível de desemprego.