Petróleo fecha em alta favorecido por dólar fraco

NOVA YORK, 16 Mai (Reuters) - Os futuros do petróleo Brent fecharam em leve alta nesta quinta-feira apoiados por um dólar fraco, mas tiveram seus ganhos limitados por uma lentidão no mercado acionário norte-americano.

As bolsas dos Estados Unidos fecharam em queda nesta quinta-feira, com aceleração das perdas no fim da sessão, após uma autoridade do Federal Reserve dizer que banco central norte-americano poderia começar a diminuir o estímulo monetário neste verão (no Hemisfério Norte).