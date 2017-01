Vale reduz estimativa de exportação de carvão de Moçambique em 30%

A Vale agora espera exportações de 3,4 milhões de toneladas no ano, ante a previsão anterior de 4,9 milhões de toneladas, disse o diretor de operações de carvão da Vale em Moçambique, Altiberto Brandão, a jornalistas enquanto visitava a mina de Moatize.

A paralisação foi mais um golpe para a Vale, que já está lutando contra os gargalos de infraestrutura na ex-colônia portuguesa, que abroga vastas reservas de carvão de coque, matéria-prima do aço.

A mineradora começou a exportar carvão de Moatize em 2011, mas foi forçada a cortar sua produção e metas de exportação quase que pela metade no ano passado devido a limitações de infraestrutura.

A expansão para 22 milhões de toneladas depende de 4,4 bilhões dólares investidos pela Vale na recuperação do Corredor de Nacala, no norte do país, que inclui a reparação de uma linha ferroviária em Malawi para os porto de águas profundas de Nacala.