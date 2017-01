Cinema indiano quer mostrar em Cannes que é mais que Bollywood

CANNES (Reuters) - Atores de cinema indianos e uma nova leva de diretores estão numa missão no Festival de Cinema de Cannes: mostrar que a sua indústria, que completa cem anos em 2013, é mais do que apenas Bollywood.

A Índia tem a maior indústria de cinema do mundo, produzindo mil filmes por ano, em comparação com os 600 de Hollywood. No entanto, filmes de Bollywood (Mumbai) e outras produções regionais têm enfrentado dificuldades para emplacar no mercado global, já que o cinema indiano tende ser encarado como longos números de música e dança.