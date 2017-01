ANÁLISE-Diminui a euforia com óleo de xisto em áreas periféricas dos EUA

HOUSTON/NOVA YORK, 20 Mai (Reuters) - Nos últimos três anos, o boom na indústria de petróleo de xisto dos EUA superou todas as expectativas. A produção cresceu muito mais rápido do que qualquer previsão, e empresas correram para garantir espaço em novos oleodutos para levar a produção até o mercado.

Notícias duas da áreas de xisto menos desenvolvidas dos EUA, em Colorado e Ohio, divulgadas na semana passada, oferecem um choque de realidade para a onda de euforia que tomou conta de toda a indústria. Os tropeços marcam uma ruptura com os últimos anos, em que quase todos os novos projetos foram um sucesso da noite para o dia, com crescimento constante da produção.

Na quinta-feira, o Estado de Ohio, que abriga o depósito de xisto de Utica, finalmente publicou os dados da produção anual de 2012, que mostraram que o Estado bombeou menos de 700 mil barris de petróleo de seus poços de xisto --apenas o suficiente para encher um pequeno navio petroleiro. O depósito de xisto de Bakken, na Dakota do Norte, produz mais do que isso em um único dia. Mesmo as autoridades estaduais disseram que a produção era "menor do que a inicialmente estimada".