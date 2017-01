Obama se afasta de escândalos e vai tratar sobre drones e Guantánamo

WASHINGTON, 23 Mai (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tentará desviar a atenção de uma série de escândalos com um discurso, nesta quinta-feira, em que defenderá o uso de aeronaves não-tripuladas norte-americanas no exterior e estabelecerá um caminho para o fechamento da prisão militar na Baía de Guantánamo, em Cuba.

Depois de quase duas semanas de controvérsias sobre a resposta do governo ao ataque que matou quatro norte-americanos na Líbia, as acusações de fiscalização mais rigorosa da Receita Federal sobre grupos de oposição, e a investigação do governo sobre jornalistas, Obama vai tentar mudar o foco com um discurso que enfatiza seu compromisso com a transparência e o desejo de fechar Guantánamo, uma promessa de anos atrás.