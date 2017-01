Vendas de carros dos EUA devem subir entre 6% e 8% em maio--analistas

DETROIT, 23 Mai (Reuters) - As vendas de automóveis nos EUA em maio devem subir entre 6 e 8 por cento e o ritmo anual de vendas deve se recuperar acima de 15 milhões de veículos, depois de um resultado decepcionante no mês anterior, disseram relatórios de pesquisa na quinta-feira.

As vendas de carros novos e caminhões em maio devem atingir 1,43 milhão de veículos, enquanto o ritmo anual de vendas está previsto para alcançar 15,2 milhões de veículos, de acordo com um relatório da JD Power and Associates e LMC Automotive, e com um outro da TrueCar.com.