Roma escolhe novo prefeito, com governo italiano fragilizado

ROMA, 26 Mai (Reuters) - Eleitores de Roma foram às urnas neste domingo para eleger o novo prefeito da capital italiana, em uma votação que pode ter repercussões para o frágil governo nacional do primeiro-ministro Enrico Letta.

O Partido Democrático (PD) de Letta, de centro-esquerda, está em crise desde que desperdiçou uma vantagem de 10 pontos que tinha antes da eleição nacional de fevereiro. Muitos de seus eleitores estão descontentes com a decisão de governar com a centro-direita, liderada pelo ex-premiê e tradicional adversário Silvio Berlusconi.

Se o candidato a prefeito do PD em Roma, Ignazio Marino, perder a eleição, a dissidência entre os eleitores da centro-esquerda deve se intensificar. Uma vitória daria ao partido um impulso muito necessário, embora Marino tenha se distanciado da liderança partidária.

Letta assumiu o cargo de premiê no mês passado à frente de uma ampla coalizão de esquerda-direita, mas está sofrendo críticas de todos os lados e sua popularidade está em queda diante do pessimismo público de que a Itália poderá sair em breve de sua maior recessão do pós-guerra.