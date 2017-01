Arsesp define alta de cerca de 6,5% em tarifa residencial da Comgás

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) definiu um aumento de cerca de 6,5 por cento nas tarifas residenciais de gás natural da Comgás, informou o órgão nesta terça-feira.

Para o segmento residencial com consumo médio de 30 metros cúbicos por mês, o aumento será de 6,47 por cento, enquanto para aqueles que consomem em média 10 metros cúbicos mensais houve alta de 6,49 por cento, e de 6,55 por cento para o consumo médio de 5 metros cúbicos.

No segmento industrial, o aumento varia de 6,24 por cento para a pequena indústria (consumo médio de 50 metros cúbicos por mês), 6,06 por cento para a média indústria (1 milhão de metros cúbicos por mês) e de 6,02 por cento para a grande indústria (10 milhões de metros cúbicos por mês).

Os novos valores começam a valer a partir do dia 31 de maio.

Às 11h11, as ações da Comgás exibiam queda de 0,6 por cento, com baixo volume de negócios. No mesmo horário, o Ibovespa tinha alta de 0,8 por cento.