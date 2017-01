Argentinos recorrem a cofres bancários para proteger seus dólares

BUENOS AIRES, 28 Mai (Reuters) - Em uma agência bancária no centro de Buenos Aires, na Argentina, um grupo de pessoas espera ansiosamente para que um funcionário os conduza, de dois em dois, até seus cofres.

Os argentinos guardam fora do sistema bancário entre 40 bilhões e 50 bilhões de dólares sem declarar. Também guardam suas notas verdes em geladeiras, debaixo de colchões ou de um piso solto, e até em potes de cozinha.

Segundo o governo, o país é o segundo do mundo atrás da Rússia, sem contar os Estados Unidos, com maior quantidade de notas físicas de dólares nas mãos de indivíduos.

A demanda de cofres aumentou devido à incerteza gerada por restrições à compra de dólares impostas no fim de 2011 para frear a fuga de capitais. Os cofres ficaram tão populares que alguns bancos estudam cobrar uma taxa adicional daqueles que acionarem seus cofres com uma frequência fora do normal.