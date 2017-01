Microsoft traz de volta botão "iniciar", busca estimular vendas do Windows

A maior empresa de software do mundo está querendo reavivar as vendas de sua última versão Windows, que não atraiu a atenção esperada dos usuários de computador. Executivos dizem que o plano agora é atualizar o Windows periodicamente, em vez de esperar três anos entre os grandes lançamentos.

Embora a Microsoft tenha vendido mais de 100 milhões de licenças de Windows 8 desde outubro, amplamente em linha com o Windows 7 há três anos, a empresa deve lidar com uma base de usuários de PC cada vez menor e com sua incapacidade de deixar uma marca no dinâmico mercado de tablets.