Apple viola patente da Samsung em iPhone e iPad antigos-agência dos EUA

A Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC, sigla em inglês) decidiu na terça-feira que a gigante do Vale do Silício tinha violado uma patente de propriedade da Samsung, que envolve a capacidade de dispositivos para transmitirem vários serviços simultânea e corretamente por meio da tecnologia sem fio 3G.

A agência federal independente definiu a proibição da importação ou venda do iPhone 4, do iPhone 3GS, do iPad 3G e do iPad 2 3G distribuídos pela AT&T, a maior vendedora de aparelhos da Apple nos Estados Unidos à época que a Samsung apresentou a sua queixa, em 2011. Os produtos são montados na Ásia.