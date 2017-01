Escritor britânico Tom Sharpe morre aos 85 anos

Sharpe, filho de um religioso do condado de Northumberland, no nordeste da Inglaterra, foi educado no Pembroke College da Universidade de Cambridge e prestou serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial nos Royal Marines.

Ele disse à Reuters em um festival literário em 2010 que não planejou ser um escritor de humor, mas queria que seu primeiro romance atacasse o regime do apartheid na África do Sul, onde morou por 10 anos antes de ser expulso por sublevação em 1961.

O romance "Blott on the Landscape", de 1975, sobre a construção de uma rodovia no interior da Inglaterra, virou uma série na BBC em 1985 com David Suchet como Blott.