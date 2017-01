França veta manisfetação de extrema-direita após morte de estudante

O prefeito socialista de Toulouse expressou preocupação com a passeata planejada para comemorar a vitória de um exército cristão em 721 sobre os muçulmanos que sitiavam a cidade, depois que um confronto entre jovens de extrema-direita e extrema-esquerda em Paris provocou a morte de um estudante de 19 anos, na quarta-feira.

A França foi abalada nos últimos meses por cenas de jovens de extrema-direita atirando tijolos na polícia e destruindo carros, enquanto se aglomeravam em marchas lideradas por conservadores e católicos contra a reforma para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Centenas de pessoas se reuniram na quinta-feira à noite perto do local do ataque de quarta-feira no centro de Paris, entoando slogans de esquerda e homenageando Clément Méric, um estudante de ciências políticas.