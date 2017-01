Aprovação do governo Dilma cai pela primeira vez, diz Datafolha

RIO DE JANEIRO, 8 Jun (Reuters) - A popularidade do governo da presidente Dilma Rousseff caiu pela primeira vez desde o começo de seu mandato, mas ela ainda é favorita para vencer a eleição presidencial do próximo ano, informa uma pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada neste sábado.

A pesquisa, publicada no site do jornal Folha de São Paulo, mostra que 57 por cento da população avalia o governo como bom ou ótimo, contra um percentual de 65 por cento alcançado na pesquisa anterior, realizada em março.

Segundo o Datafolha, a perda de popularidade da presidente reflete a insatisfação dos brasileiros com o desempenho da economia, preocupados com inflação e desemprego. O percentual de entrevistados que esperam alta na inflação passou 45 por cento para 51 por cento entre uma pesquisa e outra.

A inflação oficial está no teto da meta do governo, acumulando alta de 6,50 por cento em 12 meses até maio.

O risco inflacionário impede o governo de realizar uma política mais expansionista e a economia patina. Após crescer apenas 0,9 por cento no ano passado, a economia está novamente frustrando as expectativas. No primeiro trimestre, a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 0,6 por cento sobre o período anterior.