Membros da EU não chegam a acordo sobre aprovações de milho transgênico

Caso o comitê de apelações também não seja capaz de chegar a um consenso, a Comissão ficará livre para conceder a aprovação do mercado da UE.

Dois dos pedidos são para variedades de milho contendo múltiplos traços genéticos, destinadas a proteger as plantas em crescimento de várias pragas, e torná-las tolerantes a herbicidas. Ambos os produtos foram desenvolvidos conjuntamente pela Monsanto Co e Dow Chemical Co.