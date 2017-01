Aldo dá nota 9 a preparação do Brasil para Copa das Confederações

RIO DE JANEIRO, 10 Jun (Reuters) - Apesar da conclusão de apenas dois estádios dentro do prazo estabelecido pela Fifa e de algumas arenas não terem passado pelos eventos-teste previstos, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse nesta segunda-feira que o Brasil merece nota 9 pela preparação para a Copa das Confederações.

O torneio, o principal teste para a Copa do Mundo de 2014, será disputado a partir de sábado em seis cidades-sede, mas apenas Fortaleza e Belo Horizonte cumpriram o prazo de conclusão dos estádios, até dezembro de 2012.

As outras arenas --Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Salvador-- sofreram atrasos e algumas só foram testadas de forma oficial a menos de um mês do início da competição.

Palco da final da Copa das Confederações e da decisão do Mundial, o Maracanã teve apenas um jogo realizado após a reforma completa ao custo de cerca de 1,2 bilhão de reais, e ainda com obras pendentes tanto dentro como do lado de fora.

Mesmo estádios com mais eventos-teste realizados tiveram problemas, como a Arena Fonte Nova, em Salvador. Parte da cobertura do estádio se rompeu por causa da chuva no mês passado e os responsáveis pela obra tiveram que correr contra o tempo para corrigir o problema antes do início do torneio.

Em vários estádios novos, torcedores enfrentaram dificuldades nos banheiros, na compra de alimentos e de acesso.

Problemas a parte, o ministro do Esporte disse durante teleconferência com a imprensa internacional que o Brasil merece nota 9 pela preparação para o torneio, que será "um evento com o êxito esperado pelo país e pelo mundo", segundo Aldo.

"Nós conseguimos entregar todos os estádios, mas poderíamos ter entregue com antecedência maior para realização dos eventos-teste, e anteciparia também a correção de alguns problemas que apareceram na realização de alguns jogos", reconheceu o ministro.