Petrobras assina carta de intenção com GSE para refinaria no CE

SÃO PAULO, 10 Jun (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira que assinou carta de intenções com a GS Energy Corporation para desenvolver estudos conjuntos para o projeto da refinaria Premium 2 no Ceará, segundo comunicado divulgado ao mercado.

A nota diz ainda que a Petrobras e a GSE, ligada ao conglomerado sul-coreano GS, estudarão viabilidade de eventual criação de joint venture para implementação da refinaria no Ceará.

O grupo já tem atuação em refino. A GS Caltex, uma joint venture do conglomerado com a norte-americana Chevron, é a segunda maior empresa de refino da Coreia.

"A referida Carta de Intenções não é vinculante e não gera obrigação entre as partes de firmar futuros acordos comerciais ou operacionais após o resultado dos estudos de viabilidade", completou a Petrobras em comunicado.

A Reuters antecipou as negociações com a empresa em setembro do ano passado.