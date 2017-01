Greve atinge aeroportos franceses; 1.800 voos cancelados

PARIS, 11 Jun (Reuters) - Os controladores de tráfego aéreo franceses abandonaram o trabalho no início de uma greve de três dias nesta terça-feira, provocando o cancelamento de centenas de voos em todo o país, em protesto contra os planos de liberalização do espaço aéreo civil.

O aeroporto de Marselha, no sul da França, informou em seu site que foi menos afetado do que outros, com 100 voos, ou cerca de um terço, cancelados. Mais de 70 voos foram cancelados no aeroporto de Nice.