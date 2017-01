Dilma pode enfrentar 2o turno em 2014, mostra pesquisa CNT/MDA

BRASÍLIA, 11 Jun (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff seria eleita em primeiro turno se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, segundo dois cenários da pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira. Mas, num quadro em que todos os candidatos fossem igualmente conhecidos pelos eleitores, ela poderia enfrentar um segundo turno para seguir no Palácio do Planalto por mais quatro anos.