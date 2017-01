Vendas no varejo no Brasil sobem 0,5% em abril, abaixo do esperado

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, 13 Jun (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro decepcionaram em abril, apesar de terem voltado a crescer na variação mensal depois de dois meses, ainda impactadas pela inflação elevada contaminando o consumo, principalmente em supermercados.

"A situação da inflação é preocupante para o comércio. E a taxa de câmbio também pode influenciar no ritmo do comércio em 2013", afirmou o economista do IBGE Reinaldo Pereira, referindo-se à recente desvalorização do real, que pode tornar os bens importados mais caros, empurrando os preços para cima.