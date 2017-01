Mano Menezes é o novo técnico do Flamengo

SÃO PAULO, 13 Jun (Reuters) - O técnico Mano Menezes acertou nesta quinta-feira um acordo com o Flamengo, quase sete meses depois de ser demitido do comando da seleção brasileira.

"De Nação para a Nação. Ser técnico do CR Flamengo é meu novo grande trabalho. Um orgulho!", escreveu o treinador em sua conta no Twitter.

Mano comandou o Brasil por pouco mais de dois anos e deixou o cargo no fim de novembro, por decisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, que escolheu Luiz Felipe Scolari, campeão mundial em 2002, para o seu lugar.

Antes de treinar a seleção, Mano teve boas passagens por Grêmio e Corinthians. Seus principais títulos em clubes foram o bicampeonato gaúcho com o Grêmio e os troféus da Copa do Brasil e Campeonato Paulista pelo Corinthians. Mano foi ainda campeão da Série B pelos dois times.

O Flamengo, que está em 14o lugar no Campeonato Brasileiro depois de cinco rodadas, comemorou a contratação em seu site.

"Ao acertar o acordo, a diretoria registrou seu agradecimento aos torcedores rubro-negros pelo apoio ao processo de reestruturação do clube e, em especial, aos mais de 26.000 sócios torcedores do programa Nação Rubro-Negra que, com sua contribuição, viabilizaram este investimento", disse o clube.