Murray dobra um Tsonga empolgado e chega à final de Queens

O número dois do mundo lutou para virar o jogo, que começou perdendo, e venceu com parciais de 4-6, 6-3 e 6-2.

Favorito local, Murray irá enfrentar Marin Cilic, campeão do ano passado, na decisão de domingo. O croata e quinto cabeça de chave pôs fim aos esforços de Lleyton Hewitt para voltar no tempo e conquistar um quinto troféu em Queens, batendo o australiano em 6-4, 4-6 e 6-2.

Depois de chuviscos persistentes que mantiveram os tenistas fora de quadra durante a maior parte do dia, o bicampeão britânico Murray se deparou com um Tsonga jogando um tênis agressivo e cheio de iniciativa.

O campeão do Aberto dos EUA foi dominado no primeiro set, mas conseguiu reagir ao saque de Tsonga, que o tirou do jogo no começo da partida, e virou o confronto, ampliando para sete sua sequência de vitórias sobre o quarto cabeça de chave.