Ford inicia vendas de EcoSport na Índia de olho em emergentes

CHENNAI, Índia, 17 Jun (Reuters) - A Ford começou a vender o utilitário esportivo (SUV) de pequeno porte EcoSport na Índia nesta segunda-feira, esperando aproveitar a crescente demanda no país por veículos do segmento.

A montadora norte-americana, que tem enfrentado dificuldades para ampliar participação em um mercado dominado por carros pequenos, também exportará o EcoSport de sua fábrica em Chennai, no sul da Índia, para a Europa mais para o final do ano.

O investimento na montagem da linha de produção do veículo no país foi de 142 milhões de dólares.

As vendas de veículos utilitários, incluindo o Duster, da Renault, têm sido robustas na Índia apesar do ano fraco para a indústria como um todo no país, onde as vendas de carros de passeio caíram em maio pelo sétimo mês consecutivo.