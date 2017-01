Brasil ainda tem "etapas a percorrer" e merece nota 7, diz Marin

RIO DE JANEIRO, 17 Jun (Reuters) - Depois de duas vitórias do Brasil por 3 x 0, sobre França e Japão, o presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa do Mundo (COL), José Maria Marin, avalia que a seleção de Luiz Felipe Scolari ainda tem "etapas a percorrer" e merece nota 7.