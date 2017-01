Putin impede tentativa do G8 de derrubar Assad

ENNISKILLEN, Irlanda do Norte, 18 Jun (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, prejudicou os esforços ocidentais de remover do poder o líder sírio, Bashar al-Assad, durante a cúpula do G8 nesta terça-feira e, horas após reunir-se com o presidente norte-americano, Barack Obama, disse que o Kremlin pode vender mais armas à Síria.