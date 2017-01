Oposição ameaça paralisar exportação de carvão de Moçambique

O chefe de comunicação do Renamo, Jerônimo Malagueta, disse em entrevista coletiva em Maputo que o bloqueio da linha Sena, de Tete ao porto de Beira, no oceano Índico, vai durar "o quanto durar".

Ele não esclareceu os objetivos do grupo, mas a ameaça representa uma escalada nas tensões com o governo do Frelimo, um ex-partido marxista que governa o país do sul da África desde o fim da guerra civil de 1975-1992.