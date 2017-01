STF libera tramitação de projeto de lei que limita criação de partidos

BRASÍLIA, 20 Jun (Reuters) - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram nesta quinta-feira por 7 votos a 3 que o Senado poderá analisar um projeto de lei que restringe a criação de partidos políticos.

A tramitação da matéria havia sido suspensa no Senado no fim de abril por decisão provisória do ministro Gilmar Mendes, que acatou um mandado de segurança apresentado pelo senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) contra o projeto por considerar que restringe direitos de grupos políticos minoritários.