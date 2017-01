Confiança empresarial alemã tem leve alta em junho

BERLIM, 24 Jun (Reuters) - A confiança empresarial alemã melhorou pelo segundo mês seguido em junho em um sinal de que a maior economia da Europa está lentamente se recuperando após uma contração no final de 2012 e um fraco início de 2013, uma vez que as expectativas de exportação melhoraram bastante.

O instituto de pesquisa Ifo, com sede em Munique, informou nesta segunda-feira que seu índice de clima de negócios, com base em uma pesquisa mensal junto a 7 mil empresas, subiu para 105,9 em junho ante 105,7 em maio, em linha com a expectativa apontada em pesquisa da Reuters com 40 economistas.

Embora a economia alemã tenha sustentado o crescimento na zona do euro durante os primeiros anos da crise da dívida da região, ela desacelerou no final do ano passado e só conseguiu sair da beira da recessão no início de 2013 graças aos gastos das famílias.

O economista do Ifo Klaus Wohlrabe afirmou esperar que a economia cresça significativamente mais no segundo trimestre do que nos três primeiros meses de 2013. A indústria automotiva em particular está ajudando na melhora da confiança empresarial, disse ele.

Embora o governo espere que o comércio exterior, tradicional pilar da economia, pese sobre o crescimento neste ano, a pesquisa Ifo mostrou melhora das expectativas de exportação, sugerindo que os embarques para o exterior podem ajudar a Alemanha a expandir no segundo semestre.