BlackBerry lança serviço para gestão de aparelhos Android e Apple

TORONTO, 25 Jun (Reuters) - A BlackBerry lançou nesta terça-feira um serviço que permitirá agências governamentais e clientes corporativos a administrar aparelhos com o sistema operacional Android, do Google ou o iOS, da Apple.

O novo serviço Secure Work Space (Espaço de Trabalho Seguro) será administrado por meio do BlackBerry Enterprise Service (BES) 10, um novo sistema de suporte lançado no início deste ano que permite aos clientes da BlackBerry controlarem dispositivos móveis em suas redes internas.

A empresa espera reconquistar usuários com os modelos Z10, Q10 e Q5, revelados no início do ano. Os primeiros sinais sobre o sucesso do plano de recuperação da companhia serão mais visíveis quando a empresa divulgar resultados trimestrais na sexta-feira.