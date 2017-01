EUA acusam Hong Kong de usar pretexto para não prender Snowden

Hong Kong respondeu à demanda norte-americana de prisão de Snowden, sob a acusação de espionagem, pedindo um esclarecimento sobre o nome do meio de Snowden, disse uma porta-voz do Departamento de Justiça norte-americano.

Ela não confirmou uma notícia veiculada pela agência Associated Press de que o governo dos Estados Unidos teria escrito errado o nome do meio de Snowden em documentos que apresentou a Hong Kong.

A imigração de Hong Kong registrou o nome do meio de Snowden como Joseph, enquanto o governo dos EUA usou o nome James em alguns documentos, afirmou a Associated Press.

Snowden, um ex-funcionário contratado pela Agência de Segurança Nacional, no Havaí, deixou Hong Kong no domingo e agora está na zona de trânsito de um aeroporto de Moscou.

Os documentos enviados pelos Estados Unidos a Hong Kong também não incluíam o número do passaporte de Snowden, de acordo com a Associated Press. A porta-voz do Departamento de Justiça defendeu que o tratado de extradição dos EUA com Hong Kong não exige um número de passaporte para a prisão temporária.