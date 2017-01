Julio Cesar defende pênalti contra Uruguai e é eleito o melhor do jogo

BELO HORIZONTE, 26 Jun (Reuters) - Depois de três jogos com o atacante Neymar sendo eleito o melhor da partida na Copa das Confederações, o goleiro Julio Cesar recebeu o troféu nesta quarta-feira, por ter defendido um pênalti na vitória da seleção brasileira sobre o Uruguai por 2 x 1.

"Fico feliz de ajudar a seleção, fiquei lisonjeado com o Mineirão todo gritando meu nome", disse o goleiro a jornalistas após a partida em Belo Horizonte.

Julio Cesar defendeu a penalidade cobrada por Diego Forlán logo aos 15 minutos do primeiro tempo, num lance em que o Uruguai poderia ter aberto o placar, o que complicaria as chances de o time brasileiro ir à final da Copa das Confederações.

"Foi importante a entrega do grupo, não é todo dia que você vai jogar bem", afirmou ele, admitindo que o Brasil teve dificuldades na partida, que só foi decidida aos 41 minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça de Paulinho.