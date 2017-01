ESTREIA-"A Espuma dos Dias" materializa história de fadas adulta

Como acontece agora com a adaptação de um de seus mais célebres romances, "A Espuma dos Dias", por seu compatriota Michel Gondry, que entra em cartaz em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Além da nacionalidade, Gondry compartilha com Vian os pés em dois mundos, a França e os EUA, país em que o cineasta alcançou alguns de seus maiores sucessos, especialmente ao lado de Charlie Kaufman, com quem dividiu em 2005 o Oscar de roteiro original por "Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças", dirigido por Gondry.

Num universo colorido e surreal, torna-se natural, desde as primeiras cenas, ver alguém aparando as pálpebras que crescem demais, um rato dividindo um apartamento amigavelmente com seres humanos, enguias vivendo numa torneira de cozinha antes de virarem o jantar, sapatos que se soltam dos pés e voltam ao seu dono e uma misteriosa flor, capaz de continuar crescendo no pulmão de alguém.