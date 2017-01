Furnas vai priorizar pesquisa e desenvolvimento de energia limpa

"O objetivo de Furnas com os projetos dos programas de 2012 a 2016 é conseguir um número maior de patentes e, consequentemente, a exploração comercial do resultado dos estudos realizados", disse o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Furnas, Renato Norbert, em nota enviada pela empresa.

Entre os projetos selecionados está uma usina de tratamento de lixo com tecnologia de pirólise não-enzimática, que consiste num processo químico de liberação de calor para decomposição do lixo, no qual são liberados gases para gerar energia. A usina terá capacidade de 1 megawatt e será implantada em Minas Gerais, sendo a primeira com essa tecnologia no país, segundo Furnas.