Cosan diz que ALL descumpre volumes contratados para escoar açúcar

SÃO PAULO, 28 Jun (Reuters) - A gigante do setor de açúcar e etanol Cosan disse nesta sexta-feira que a operadora ferroviária ALL não tem cumprido os volumes contratados para escoamento de açúcar, dando prioridade para a movimentação de grãos.

"Nosso negócio é montado com foco na ferrovia, e nós estamos tendo que usar caminhão (para escoar açúcar)... A gente tem tudo isso negociado e nós estamos tentando repassar isso para a própria concessionária, a ALL", afirmou o presidente da Cosan Infraestrutura, Julio Fontana, no intervalo de um evento em São Paulo.

Segundo ele, esse movimento da ALL de dar prioridade aos embarques de grãos em detrimento do açúcar teve início no ano passado, mas ganhou força nesta temporada em meio à safra recorde de grãos do Brasil.