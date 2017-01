Para Marin, objetivo da seleção foi alcançado com vaga na final

RIO DE JANEIRO, 28 Jun (Reuters) - O principal objetivo do Brasil na Copa das Confederações já foi alcançado quando a equipe garantiu vaga na final da competição, segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marin, que, ao contrário do craque Neymar, não acha a Espanha favorita para a decisão de domingo, no Maracanã.

O presidente da CBF e do Comitê Organizador Local (COL) do Mundial de 2014 se mostrou satisfeito com o desempenho do Brasil na Copa das Confederações, após vitórias contra seleções de tradição como Itália, Uruguai e México.