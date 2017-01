Vendas de carros na França caem 9% em junho

PARIS, 1 Jul (Reuters) - A venda de carros na França caiu 9 por cento em junho na comparação anual, acumulando mais de 11 por cento nos seis primeiros meses de 2013, afirmou a principal entidade do setor nesta segunda-feira, expressando esperanças de que o mercado poderia estar próximo do fundo do poço.

O registro de carros novos caiu para 190.199 veículos no mês passado, ante 208.909 em junho de 2012, com uma queda de 4,4 por cento quando ajustado o número de dias úteis no período, disse a CCFA em comunicado por email.

A associação com sede em Paris reiterou sua previsão de queda de 8 por cento para o ano, dizendo que o mercado estaria provavelmente chegando perto do ponto mais baixo de queda. O recuo de junho foi ligeiramente menor que o registrado em maio, de 10,3 por cento.

Orçamentos familiares apertados e aumento do desemprego têm desencorajado os consumidores na França e em outros países europeus a investir na compra de itens mais caros, e o mercado automotivo está se aproximando da maior baixa em duas décadas após cinco anos de retração.

As vendas de carros da PSA Peugeot Citroen, que luta para sobreviver, caíram 9,5 por cento em junho, enquanto a rival francesa Renault conseguiu atenuar a queda para 3,6 por cento no mês, ante queda de 16,5 por cento em maio.

As vendas da General Motors caíram 31,4 por cento na França, maior recuo entre as montadoras estrangeiras, enquanto o registro de novos carros da Fiat avançou 20,4 por cento em junho, com a montadora ajudada pela demanda pelo modelo de estilo retrô 500.