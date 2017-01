Brasil não pode se deslumbrar porque meta é 2014, diz Marin

RIO DE JANEIRO, 1 Jul (Reuters) - A conquista da Copa das Confederações na final contra a Espanha devolve a confiança à seleção brasileira, mas ao mesmo tempo aumentará a cobrança e a expectativa sobre o desempenho do time na Copa de 2014, disse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin.

Para o dirigente, o tetracampeonato da Copa das Confederações diante da seleção campeã mundial e europeia foi um passo importante dado pelo Brasil rumo ao seu maior objetivo, que é a conquista do Mundial do ano que vem.

O presidente da CBF apelou para que o Brasil não se deslumbre com a vitória sobre o espanhóis por 3 x 0 e mantenha o foco no Mundial de 2014.

O Brasil venceu a Copa da Confederações de forma invicta e superando seleções de tradição, como Uruguai, Itália e México, além da Espanha. Antes da Copa das Confederações, o desempenho do Brasil era cercado de dúvidas e sob o comando do novo treinador, Luiz Felipe Scolari, a seleção teve dificuldades para ganhar amistosos.

Mesmo com manifestações e protestos do lado de fora dos estádios da Copa das Confederações, Marin acredita que o apoio da torcida nos jogos do Brasil deu mais força 1a seleção brasileira. "A torcida foi extraordinária e fundamental", disse.