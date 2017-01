ANÁLISE-Em meio ao gás lacrimogêneo, Brasil volta os olhos para a Copa

SÃO PAULO, 1 Jul (Reuters) - A Copa das Confederações deste ano será lembrada principalmente pelos gritos ouvidos fora dos estádios brasileiros, e não dentro deles, e essas vozes não devem se calar com a aproximação da Copa do Mundo.

Evento teste para o torneio do ano que vem, que será bem maior, a Copa das Confederações, com oito equipes, serviu como pano de fundo para uma onda de protestos inédita em mais de 20 anos no Brasil. As manifestações praticamente ofuscaram partidas memoráveis, levando muitos brasileiros a apelidarem o campeonato de "Copa das Manifestações".

"Eu me viro sem a Copa, o que eu quero é mais dinheiro para a saúde e a educação!", e "Não haverá Copa!" estavam entre as palavras de ordem entoadas por um grupo que participou de um protesto pequeno, mas violento, no domingo no lado de fora do Maracanã, cenário da final da Copa das Confederações.