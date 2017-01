Petróleo sobe por queda nos estoques e temores sobre Egito

LONDRES, 3 Jul (Reuters) - O petróleo subiu nesta quarta-feira por conta de uma forte queda nos estoques de petróleo nos EUA, principal consumidor mundial, e agitações políticas no Egito que podem acabar por desestabilizar o Oriente Médio e levar a interrupções no fornecimento.

O petróleo norte-americano subiu para uma máxima de 14 meses, acima de 100 dólares por barril, reduzindo sua diferença com Brent.

A commodity subiu após o Instituto Americano do Petróleo (API, na sigla em inglês) relatar uma diminuição de 9,4 milhões de barris nos estoques norte-americanos e a Administração de Informação de Energia (AIE) divulgar em seu relatório semanal a queda de 10,347 milhões de barris.

A queda foi bem maior do que os 2,3 milhões de barris estimados por analistas.

A commodity negociada nos EUA e na Europa subia pelo terceiro dia consecutivo, apoiada ainda por uma crescente tensão no Oriente Médio. O presidente Egípcio Mohamed Mursi rejeitou um ultimato do Exército para renunciar, e manifestantes na Líbia paralisaram vários campos de petróleo.

"O mercado do petróleo está ignorando os preços ligeiramente mais baixos para as ações e o dólar mais forte, uma vez que tem suas próprias questões altistas com que lidar", disse Tamas Varga, analista de petróleo da corretora PVM Oil Associates.