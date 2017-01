Montadoras fecham 1º semestre com vendas e produção recordes

"Por ora as projeções estão mantidas, mas devo dizer que estamos estudando fazer revisão em breve sobre máquinas e exportações (...) sem dúvida será para cima, incluindo caminhões", disse o presidente da entidade, Luiz Moan, que também diretor de relações institucionais da General Motors.

No primeiro semestre, as exportações de veículos e máquinas agrícolas do Brasil somaram 7,91 bilhões de dólares, acumulando alta de 7,2 por cento na comparação anual. O desempenho está acima da projeção atual da Anfavea, de estabilidade nas vendas externas em 2013.