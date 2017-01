Aretha Franklin cancela show em Michigan por problema de saúde

LOS ANGELES, 12 Jul (Reuters) - A estrela do soul Aretha Franklin anunciou nesta sexta-feira o cancelamento de um show em Michigan, alegando ainda estar se recuperando de problemas de saúde que já a obrigaram a adiar shows no início deste ano.

Aretha, de 71 anos, disse em uma carta aberta a seus fãs que estava cancelando seu show de 27 de julho no DTE Energy Pine Knob Theater, em Clarkston, Michigan, devido a "erro de cálculo" do fim de seu tratamento.

"Seria totalmente ruim interrompê-lo agora e entrar em turnê com o sucesso total bem à porta", disse ela.

A "Rainha do Soul" tinha adiado a mesma apresentação em Michigan em junho, juntamente com outros shows em Chicago e Connecticut, e Ottawa e Montreal, no Canadá. Os outros shows não haviam sido remarcados.