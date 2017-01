ENTREVISTA-Magnata egípcio promete investir "mais do que nunca" no país

Sawiris, um cristão e um conhecido crítico de Mohamed Mursi, disse à Reuters que o governo do presidente islâmico tentou cooptar executivos ou, no caso dele que estava na oposição, atingir seus negócios familiares com impostos excepcionais.

Mais velho de três irmãos bilionários, Sawiris passou grande parte do ano num autoexílio, voltando ao Egito em maio, depois que as autoridades arquivaram denúncias de evasão tributária envolvendo a Orascom Construction Industries (OCI), dirigida por seu irmão Nassef Sawiris.

O grupo Orascom é um dos maiores empregadores privados do Egito -ele gera trabalho a mais de 100 mil egípcios, segundo Sawiris, que atualmente dirige uma nova firma de investimentos, a Orascom Telecom, Media and Technology.

"Minha família e eu vamos investir no Egito como nunca antes qualquer novo projeto onde pudermos nos interessar, novas fábricas que possamos abrir, quaisquer novas iniciativas que gerem empregos para os jovens do Egito", disse ele, sem entrar em detalhes.

As declarações de um dos principais empresários egípcios podem contribuir para a retomada da confiança em uma nação assolada por dois anos e meio de crise política e econômica. A quebra imediata do país foi evitada com a bilionária ajuda de países árabes do golfo Pérsico depois da intervenção militar que derrubou Mursi, em 3 de julho.