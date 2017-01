Importações de soja pela China devem atingir recorde em julho, diz analista

HAMBURGO, 16 Jul (Reuters) - As importações de soja pela China atingirão 7 milhões de toneladas em julho, superando o recorde de embarques do mês anterior, em função da colheita menor no país e do aumento da demanda, que devem reduzir os estoques internos ao menor nível em quatro anos, previu nesta terça-feira a consultoria Oil World, com sede em Hamburgo.