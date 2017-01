"American Horror Story" e "Game of Thrones" lideram indicações ao Emmy

LOS ANGELES, 18 Jul (Reuters) - A série de terror "American Horror Story: Asylum" e a fantasia medieval "Game of Thrones" lideraram as indicações para os Emmy Awards, nesta quinta-feira.

Em uma novidade, o serviço de TV online Netflix recebeu suas primeiras indicações ao Emmy pelo drama político "House of Cards" e a comédia "Arrested Development". "House of Cards" recebeu nove indicações, incluindo para melhor drama, melhor ator (Kevin Spacey) e melhor atriz (Robin Wright) em drama.

"American Horror Story: Asylum", do canal FX, recebeu 17 indicações, incluindo melhor minissérie, e "Game of Thrones", da HBO, ficou com 16 nomeações, incluindo melhor drama. O vencedor do ano passado "Homeland" foi indicado em 11 categorias, incluindo melhor drama.