Local de missa campal do papa terá barreiras para evitar protestos

RIO DE JANEIRO, 18 Jul (Reuters) - As Forças Armadas montarão barreiras ao redor do Campus Fidei, onde o papa Francisco vai celebrar um missa campal no último dia da Jornada Mundial da Juventude, para evitar protestos mais ostensivos que descaracterizem o evento religioso no Rio de Janeiro, informou nesta quinta-feira o comando do Exército.

Grupos organizados de manifestantes e pessoas mascaradas não poderão acessar a vigília e missa em Guaratiba, na zona oeste do Rio. A possibilidade de manifestações durante a JMJ, como as que vêm ocorrendo desde junho, mantém em alerta as forças de segurança.

As Forças Armadas destacaram cerca de 7 mil homens para atuar somente no entorno do Campus Fidei, em Guaratiba, localizado a cerca de 60 quilômetros do centro do Rio e montado para receber os jovens que participam da jornada. No local, serão realizadas a Vigília, no sábado, e a Missa de Envio, no domingo.

"Claro que a manifestação é algo que já temos e nos preocupa, mas é uma preocupação normal, quem vai atuar são órgãos de segurança pública e PM. Acreditamos que consigam cumprir a missão", disse o comandante da 1a Divisão do Exército, general José Alberto Abreu.

"Vamos estar sempre acompanhando. Só em último caso colocaremos tropas na rua com decreto expresso da Presidência", acrescentou o general.

As linhas de atuação dos militares devem abranger um raio de 4 quilômetros, e os homens de Exército, Marinha e Aeronáutica vão fazer revistas pontuais nas pessoas que forem acessar o Campus Fidei. Espera-se mais de 1 milhão de pessoas na missa campal.

"Podemos prender se for o caso, porque temos poder de polícia. A entrada de pessoas mascaradas, uma marca dos protestos em todo Brasil, e de grupo organizados serão proibidos", disse.

Quem levar faixa de protesto e mostrar durante a missa também poderá ser retirado do local. "Os grupos de manifestantes, dependendo da motivação, não serão permitidos", disse.