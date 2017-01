Suspensão de subsídio da UE à exportação de frango gera protesto na França

PARIS, 19 Jul (Reuters) - A decisão da União Europeia de cortar os reembolsos nas vendas externas de frango nesta semana gerou protestos na França, a principal beneficiária do subsídio, com empresas alegando que a competição internacional se acirrou e tal decisão deve levar a perda de empregos.

As indústrias de frango francesas, que têm contado com o reembolso para reforçar as vendas aos mercados do Oriente Médio, disseram que eles são indispensáveis em um período de altos custos com ração e diante da crescente competição com o Brasil.